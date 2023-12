Mit Superior Industries wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Dividendenrendite von Superior Industries beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3830,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche für Automatische Komponenten. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche hat Superior Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,38 Prozent erzielt. Das ist eine Underperformance von -30,82 Prozent im Branchenvergleich. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,66 Prozent im letzten Jahr, und Superior Industries lag 33,72 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Superior Industries als überbewertet, da das KGV mit 162,96 insgesamt 681 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Automatische Komponenten", der 20,86 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Superior Industries in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut". Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.