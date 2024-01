Superior Industries Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Dividendenrendite von Superior Industries beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3830,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Automatische Komponenten. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird durch die Verbindung der Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs festgelegt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt für Automatische Komponenten wird Superior Industries als überbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 162,96 wird die Aktie um 696 Prozent höher gehandelt als der Branchen-KGV von 20,48. Aus dieser Perspektive ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien bezüglich des Aktienmarktes. In den letzten zwei Wochen wurde über Superior Industries eher neutral diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Superior Industries-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, der aktuell bei 3,54 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,93 USD liegt somit deutlich darunter (Unterschied -17,23 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 2,84 USD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,17 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Superior Industries-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.