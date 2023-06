Superior Industries Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

An der Heimatbörse New York notiert Superior Industries per 14.06.2023, 11:22 Uhr bei 3.68 USD. Superior Industries zählt zum Segment "Auto Teile und Ausrüstung".

Superior Industries haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Superior Industries ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Superior Industries-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 47,3, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,74, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 13,09 % ist Superior Industries im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (6,17 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 6,92 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Superior Industries-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 4,59 USD. Der letzte Schlusskurs (3,68 USD) weicht somit -19,83 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (4,18 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,96 Prozent Abweichung). Die Superior Industries-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Superior Industries-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.