Superior Industries Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Superior Industries-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3804.83%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie mit einem Wert von 162,96 deutlich höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" (22,33), was auf eine Unterbewertung hinweist und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Superior Industries-Aktie zeigt einen neutralen Wert. Sowohl der RSI7 (46,43) als auch der RSI25 (46,3) deuten auf eine "Neutral"-Empfehlung hin. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund der üblichen Diskussionsintensität. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.