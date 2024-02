Superior Industries Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die technische Analyse der Superior Industries ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit "Neutral" ist. Der GD200 liegt bei 3,27 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (3,35 USD) um +2,45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die Bewertung basierend auf den vergangenen 50 Tagen zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 3,16 USD, was einer Abweichung von +6,01 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie das Rating "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Superior Industries eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3804,82 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3804,82 % ist. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Superior Industries in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Superior Industries wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Superior Industries ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 162,96 auf, was 631 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" (22,3). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu der Einstufung "Schlecht".