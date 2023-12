Superior Drilling Products Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Superior Drilling Products liegt bei 52,63, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 45, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -28,25 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Daher erhält Superior Drilling Products in Bezug auf die Dividendenpolitik eine Bewertung von "Schlecht" von unseren Analysten.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -26,04 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Superior Drilling Products als neutral bewertet, da die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.