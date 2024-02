Superior Drilling Products Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Dividendenrendite von Superior Drilling Products beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. In Bezug auf den Vergleich des Aktienkurses hat die Aktie eine Rendite von -23,62 Prozent erzielt, was 52,01 Prozent unter dem Durchschnitt des Energiesektors liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Superior Drilling Products derzeit bei 57,14 liegt, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 62, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie 9,73, was 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.