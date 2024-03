Superior Drilling Products Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die technische Analyse der Superior Drilling Products-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,91 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0,7 USD liegt und damit einen Abstand von -23,08 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,74 USD, was einer Differenz von -5,41 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktienperformance von Superior Drilling Products im Energie-Sektor mit einer Rendite von -23,62 Prozent mehr als 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite in der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche beträgt 22,67 Prozent, wobei Superior Drilling Products mit 46,29 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Superior Drilling Products eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 19,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 19 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Auf fundamentaler Ebene zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 9 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 9,73 Euro für jeden Euro Gewinn von Superior Drilling Products zahlt, was 64 Prozent weniger ist als der durchschnittliche Wert in der Branche. Im Bereich "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 27, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.