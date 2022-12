Die Superfabrik von Geekvape: Intelligenz führt die rasante Entwicklung der E-Zigaretten-Industrie an

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -In der intelligenten Fertigung wird eine neue Generation von Informations- und Kommunikationstechnologien mit modernen Fertigungstechnologien kombiniert, um umfassende Intelligenz in FuE, Design, Produktion, Lieferung und Service zu gewährleisten. Eine wachsende Zahl bedeutender Fertigungsunternehmen transformiert und verbessert die intelligente Fertigung als Reaktion auf die Nachfrage nach Digitalisierung, die den Unternehmen hilft, Kunden direkter zu erreichen, schneller auf Marktanforderungen zu reagieren, die Produktionseffizienz zu verbessern und weniger Ressourcen zu verbrauchen.Erleben Sie die vollständige interaktive Multichannel-Pressemitteilung hier: https://www.multivu.com/players/English/9120051-geekvape-super-factory-e-cigarette-industry/Nicht-traditionelle Unternehmen, wie z. B. E-Zigarettenhersteller, haben schon früh erkannt, wie wichtig die intelligente Fertigung (Smart Manufacturing) für die Verbesserung ihrer Kernkompetenzen ist und haben proaktiv gehandelt.In den letzten Jahren hat sich Geekvape Technology, ein führender Anbieter von elektronischen Zerstäubungslösungen, die Kompetenz erarbeitet, originelle und hochmoderne technologische Forschung zu betreiben und damit eine Phase der rasanten Entwicklung eingeläutet. Dadurch ist das Unternehmen zu einem der besten E-Zigarettenhersteller der Welt geworden, und seine Marken GEEKVAPE und GEEKBAR werden in mehr als 70 Ländern verkauft.Laut Allen Yang, CEO von Geekvape, hat das Unternehmen ein effizientes, informationsbasiertes und automatisiertes Produktionssystem eingeführt. Das Unternehmen hat eine schlanke Produktion und ein standardisiertes Prozessmanagement eingeführt, um ein branchenführendes Modell für eine schlanke Lieferkette und qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen für die Kunden aufzubauen. Das Lieferkettenmanagementsystem von Geekvape integriert Kapital-, Handels- und Informationsbewegungen mit logistischen Bewegungen. Das Unternehmen ist weitgehend automatisiert, was die Produktionskapazität erhöht und dank eines massiven automatischen Fließband-Verpackungsprozesses eine intelligente Produktproduktion ermöglicht.„Seit der Modernisierung unserer Fabrik sind wir schnell vorangekommen" , so der General Director von Qisitech, „hier sind Forschung, Produktion und Vertrieb von elektronischen Zerstäubungsgeräten in eine intelligente Fertigung integriert, mit sauberen, staubfreien Werkstätten für die Versuchsproduktion, Montage, Flüssigkeitsabfüllung und Verpackung." Außerdem stehen Verpackungs-, Prüf-, Montage- und Lasergravurmaschinen zur Verfügung, die bei der Entwicklung und Herstellung von intelligenten Produkten helfen. Die Montage ist zu 90 % automatisiert, und die Produktionsausbeute liegt bei 99,8 %.Berichten zufolge baut Geekvape den Industriepark in Zhuhai mit einer Gesamtfläche von über 200.000 Quadratmetern und einer Gesamtinvestition von 1,55 Mrd. US-Dollar. Er soll bis 2023 betriebsbereit sein und auch in Betrieb genommen werden. Dieses Projekt ist hochinnovativ und wegweisend und wird ein bedeutendes praktisches Beispiel für die Umgestaltung und Weiterentwicklung der herkömmlichen elektronischen Atomisierung sein.Geekvape ist dank der Unterstützung durch die gesamte Industriekette in der Lage, einen effizienteren, zuverlässigeren und besseren Kundenservice zu bieten. Die intelligente Fertigung hat die Wettbewerbsfähigkeit von Geekvape Technology verbessert und das Unternehmen zu einem Erfinder, Pionier und Wegbereiter der intelligenten Fertigung von E-Zigaretten gemacht. Neben den positiven finanziellen Ergebnissen von Geekvape und den allgemeinen Verbesserungen bei Kostenkontrolle, Qualität und Effizienz hat die intelligente Fertigung das Potenzial, Energieeinsparungen, umweltfreundliche Produktion und positive soziale Auswirkungen zu fördern.Das Geschäft mit E-Zigaretten ist ein wichtiger neuer Markt für intelligente Fertigung, der die Aufmerksamkeit aller Hersteller verdient. In Zukunft werden immer mehr Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes erkennen, dass Smart Manufacturing der Schlüssel zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit ist. Der E-Zigaretten-Sektor wird auch zunehmend unterstützende Richtlinien einführen, während er in den Bereich der intelligenten Fertigung vordringt.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-superfabrik-von-geekvape-intelligenz-fuhrt-die-rasante-entwicklung-der-e-zigaretten-industrie-an-301696483.htmlPressekontakt:Ruby Liu,ruby.liu@geekvape.comOriginal-Content von: GEEKVAPE TECHNOLOGY CO., LTD, übermittelt durch news aktuell