Superdry Aktie: Das macht sprachlos!

Die Superdry-Aktie hat gemischte Bewertungen von Analysten erhalten. Laut langfristiger Meinung wird die Aktie insgesamt als "gut" eingestuft, basierend auf den Analystenbewertungen. Es gab keine aktuellen Updates von Analysten im vergangenen Monat, aber das Kursziel wurde auf 500 GBP festgelegt, was einer potenziellen Performance von 1415,15 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividende weist Superdry derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,54 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "schlechte" Bewertung.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Die Diskussionsstärke war in den letzten vier Wochen nicht übermäßig, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene daher mit "schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine "neutrale" Einstufung.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungskriterien eine gemischte Bewertung der Superdry-Aktie, wobei die langfristige Analysteneinschätzung als positiv eingestuft wird, während das Sentiment und die Dividendenrendite eher negativ ausfallen.