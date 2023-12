Superdry Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Superdry liegt aktuell bei 5,68 und ist damit 78 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel) von 25. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Superdry-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 65,49 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 35 GBP liegt somit deutlich darunter (-46,56 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (39,46 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs (-11,3 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf der Grundlage der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Superdry in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält Superdry auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Superdry. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Superdry daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt wird die Aktie von Superdry aufgrund der verschiedenen Analysen mit einer "Gut"-Bewertung für das KGV und der Anlegerstimmung, und einer "Schlecht"-Bewertung für die technische Analyse und das Sentiment und Buzz analysiert.