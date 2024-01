Superdry Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI der Superdry liegt bei 94,44, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und liegt für Superdry bei 67, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Kategorie daher die Bewertung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Superdry stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Insgesamt wird daher eine "Gut"-Bewertung abgegeben, da sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Superdry beschäftigt hat.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Superdry-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, basierend auf 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Superdry vor, aber das Kursziel der Analysten wird auf 500 GBP festgelegt, was auf eine potenzielle Performance von 1600,68 Prozent hinweist. Daher erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende wird Superdry im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (4,42 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.