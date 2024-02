Superdry Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Parameter der technischen Analyse von Aktienkursen. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für Superdry bei 39,83, was als neutral eingestuft wird. Selbst bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich mit einem RSI25-Wert von 35 ebenfalls eine neutrale Einstufung.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können ebenfalls Aufschluss über das Bild einer Aktie geben. Bei Superdry wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einem schlechten Rating führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält Superdry auf dieser Stufe daher eine schlechte Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt ebenfalls eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Superdry wider. In den letzten Tagen überwogen zehn negative Tage gegenüber vier positiven Tagen, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Superdry daher auch von der Redaktion eine schlechte Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Analyse der Analystenbewertungen zeigt, dass von insgesamt 1 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 1 als gut eingestuft wurden, 0 neutral und 0 schlecht. Insgesamt ergibt sich daraus ein gutes Rating für die Superdry-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 500 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 1242,28 Prozent entspricht, führt zu einer guten Empfehlung.

Insgesamt erhält Superdry somit gemäß der verschiedenen Analysen und Bewertungen ein gutes Rating.