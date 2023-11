Superdry Aktie: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "NioCorp Developments":

Die Superdry-Aktie wird derzeit mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich jedoch im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso erfuhr das Unternehmen eine erhöhte Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten hauptsächlich positive Einschätzungen für Superdry abgegeben, was zu einer durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 500 GBP, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen eine überwiegend negative Meinung in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung also eine "Schlecht"-Bewertung für die Superdry-Aktie.