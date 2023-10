Superdry Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Superdry ist an der Börse derzeit deutlich unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5 liegt, während der Durchschnitt in der Branche bei 24 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Superdry nur 5,68 Euro zahlt.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Superdry. Es gab sechs positive und ein negativer Tag, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vorwiegend neutral. Insgesamt wird Superdry daher eine positive Einschätzung für die Anlegerstimmung gegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für Superdry gibt eine negative Bewertung von "Schlecht". Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 78,79 und der RSI für 25 Tage bei 46,37.

Die Kommunikation über Superdry in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Aktie erhält eine neutrale Bewertung, da es weder übermäßig positive noch negative Diskussionen gab. Allerdings wurde über Superdry weniger diskutiert als üblich und die Aufmerksamkeit der Anleger nimmt ab. Insgesamt erhält die Aktie daher eine negative Bewertung.