Superdry Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Superdry-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 49,48 GBP für den Schlusskurs verzeichnen können. Der letzte Schlusskurs lag bei 30,9 GBP, was einem Unterschied von -37,55 Prozent entspricht, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 30,84 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+0,19 Prozent). Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis, was der Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik einbringt.

Die Dividendenrendite von Superdry liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,64 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Superdry insgesamt 1 Analystenbewertungen, wovon die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf einer Kursprognose von 500 GBP ergibt sich ein Aufwärtspotential von 1518,12 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 5,68 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 21,26, was Superdry als unterbewertet einstuft und zu einer "Gut"-Empfehlung führt.