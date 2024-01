Superdry Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Superdry liegt derzeit bei 5. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Superdry 5,68 Euro zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies 78 Prozent weniger, da der durchschnittliche Wert im Bereich "Spezialität Einzelhandel" derzeit bei 25 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher die Bewertung "Gut".

Die Stimmung rund um die Aktien von Superdry wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach Untersuchung dieser Faktoren zeigt sich, dass die Aktivität der Beiträge eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Superdry zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Superdry bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Superdry derzeit bei 62,71 GBP verzeichnet. Da der Aktienkurs selbst bei 31,2 GBP aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -50,25 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit -17,55 Prozent unter dem Niveau von 37,84 GBP, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse ein "Schlecht"-Befund.

Die Anleger-Stimmung bei Superdry in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen besonders positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. In Bezug auf die Anleger-Stimmung errechnet sich daher insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.