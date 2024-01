Superdry Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Superdry: Analysten bewerten Aktie positiv

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten eine positive Einschätzung für die Superdry-Aktie abgegeben. Von insgesamt 1 Bewertung fiel keine negativ aus, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führte. Der aktuelle Kursziel-Durchschnitt basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 500 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 1357,73 Prozent vom letzten Schlusskurs (34,3 GBP) entspricht.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Superdry-Aktie bei 64,66 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 34,3 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz von -46,95 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 bei 38,94 GBP, was einem Abstand von -11,92 Prozent entspricht und somit auch als "Schlecht" eingestuft wird.

Beim Sentiment und Buzz, also den weichen Faktoren, zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität in den letzten Monaten. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führte.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Superdry bei 5,68, was unter dem Branchendurchschnitt (25,81) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Analysten geben insgesamt also eine positive Einschätzung für die Superdry-Aktie.