Superbrands Germany stellt sich neu auf: András Wiszkidenszky übernimmt die Geschäftsleitung von Norbert Lux

Veitsbronn (ots) -Seit knapp 30 Jahren ehrt Superbrands in mittlerweile mehr als 90 Ländern der Welt die stärksten Marken der jeweiligen Länder. Seit 2004 werden auch in Deutschland die besten Marken geehrt und erhalten den Titel als Superbrands Germany (https://germany.superbrands.com/).Von Anfang an dabei: Norbert Lux, der fast 20 Jahre lang als Managing Director von Superbrands Germany fungierte und die Marke erfolgreich in Deutschland etablierte. Er übergab zum Jahreswechsel den Staffelstab an András Wiszkidenszky, der ebenfalls bereits seit 20 Jahren Erfahrung im internationalen Aufbau der Marke Superbrands hat.András Wiszkidenszky etablierte Superbrands in Ungarn und baute danach auch das Geschäft in der Tschechischen Republik, der Slowakei und in Österreich auf. Diese Länder zählen inzwischen zu den erfolgreichsten im gesamten Superbrands-Netzwerk. Der Betriebswirt ist zudem Gründer einer eigenen Schule für Sustainability Manager und lehrt in Wien Mikroökonomie und Marketing sowie in Ungarn, Tschechien und der Slowakei Nachhaltigkeit."Ich freue mich sehr, dass ich gemeinsam mit meinem Team zukünftig auch in Deutschland für die Superbrands verantwortlich zeichnen darf", sagt András Wiszkidenszky. "Wir sind stolz darauf, dass die internationale Superbrands-Organisation uns den Auftrag übertragen hat, das Programm in Deutschland fortzuführen. Das ist ein Zeichen von Vertrauen und Zufriedenheit mit unserer inzwischen 20-jährigen Zusammenarbeit", so Wiszkidenszky. Außerdem betont er: "Norbert Lux hat in den vergangenen Jahrzehnten hervorragende Arbeit in Deutschland geleistet, die wir fortführen möchten. Zudem freuen wir uns, dass er als Board Member dem deutschen Superbrands-Team weiterhin zur Seite stehen wird."Auch zukünftig zeichnet Superbrands Germany die stärksten Marken Deutschlands aus. Der nächste Jahrgang - die "Superbrands Germany 2023/24" - steht bereits in den Startlöchern. Neu ist, dass zukünftig neben Konsumentenmarken auch Marken aus dem B2B-Umfeld ausgezeichnet werden. Zudem werden Medienpartnerschaften und Partnerschaften mit weiteren Anbietern ausgebaut, so dass den ausgezeichneten Marken noch mehr Möglichkeiten der Vermarktung zur Verfügung stehen.Über Superbrands:Superbrands ist die weltweit größte Markenbewertungs-Organisation mit Hauptsitz in London. Seit fast 30 Jahren zeichnet Superbrands die besten und stärksten Produkt- und Unternehmensmarken in über 90 Ländern nach einem standardisierten Verfahren aus. Herausragende Marken des jeweiligen Landes werden für ihre Leistungen in einzigartiger Weise geehrt und promotet. Die Organisation genießt weltweit hohes Ansehen. Zur Dokumentation der besten Marken gibt Superbrands in jedem Land einen exklusiven großformatigen Bildband heraus. Das aktuelle Buch der Superbrands Germany erschien zum Tribute Event im Oktober 2022.