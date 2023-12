Superactive Aktie: Das wird teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Swedbank":

Die Superactive-Aktie erhält gemischte Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen. Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten nicht wesentlich verändert, was zu einem neutralen Rating führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen ist unverändert, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In der technischen Analyse schneidet die Superactive-Aktie ebenfalls nicht gut ab. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weisen auf eine schlechte Performance hin.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Superactive-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -40 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hatte. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite 50,9 Prozent niedriger als der Durchschnitt.

Zusätzlich schüttet Superactive niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Superactive-Aktie gemischte Bewertungen in den verschiedenen Bereichen und es bleibt abzuwarten, wie sich die weiteren Entwicklungen auf die Performance der Aktie auswirken werden.