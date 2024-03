Superactive Aktie: Was wird das noch werden?

Der Aktienkurs von Superactive hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,18 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 39,01 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 4,8 Prozent, wobei Superactive aktuell 45,98 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Superactive beträgt aktuell 60 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 53,57 im neutralen Bereich. Somit erhält Superactive für den RSI insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Superactive beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Superactive als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Superactive auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.