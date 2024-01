Superactive Aktie: Wann tut sich was?

Die Superactive-Aktie wird in verschiedenen Kategorien bewertet, um Anlegern einen Einblick in die Performance des Unternehmens zu geben.

In Bezug auf die Dividende weist Superactive derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9 liegt, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Superactive 9,71 Euro zahlt. Dies ist 70 Prozent weniger als der durchschnittliche Wert in der Branche, wodurch die Aktie als unterbewertet eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Superactive-Aktie über die letzten 200 Handelstage durchschnittlich bei 0,02 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,027 HKD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +35 Prozent und wird daher charttechnisch als "Gut" bewertet.

Abschließend zeigt die Analyse des Sentiments und Buzz, dass die Stimmung für Superactive in den letzten Wochen kaum verändert hat und daher neutral bewertet wird. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Superactive-Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.