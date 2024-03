Superactive Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Superactive wird nun anhand des 7-Tage-RSI bewertet, der bei 60 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 51,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat Superactive im letzten Jahr eine Rendite von -41,18 Prozent erzielt, was 39,03 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Aktie mit einer mittleren jährlichen Rendite von 4,74 Prozent um 45,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in sozialen Medien über Superactive zeigen weder positive noch negative Ausschläge und wurden in den letzten Tagen überwiegend neutral geführt. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, ebenso wie die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, wobei sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt berücksichtigt werden. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt (0,02 HKD) als auch der 50-Tage-Durchschnitt (0,02 HKD) liegen nah am letzten Schlusskurs (0,019 HKD), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Superactive basierend auf verschiedenen Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.