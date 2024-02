Superactive Aktie: Ruhig bleiben!

Die Superactive-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,02 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,019 HKD, was einem Unterschied von -5 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,02 HKD zeigt mit einem Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-5 Prozent Abweichung) eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Superactive derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,24 Prozent in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Superactive als unterbewertet, da das KGV mit 9,71 insgesamt 68 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 30,45 im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Superactive-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral"-Wert führt.