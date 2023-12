Superactive Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Superactive-RSI zeigt derzeit einen Wert von 33,33, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 36,84 und resultiert ebenfalls in einer Einstufung als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Superactive gab es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Auch das langfristige Stimmungsbild und der Buzz um die Superactive-Aktie wurden analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Superactive war ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führte.

Im Branchenvergleich zur "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt Superactive mit einer Rendite von -40 Prozent mehr als 50 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 24,49 Prozent aufweist, liegt Superactive mit 64,49 Prozent deutlich darunter. Aufgrund der negativen Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie von Superactive in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

