Superactive Aktie: In Lauerstellung

Der Aktienkurs von Superactive hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,5 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die im Durchschnitt um 19,26 Prozent gestiegen sind, zu einer Underperformance von -56,76 Prozent führt. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 4,3 Prozent im letzten Jahr, wobei Superactive 41,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Superactive als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,71 insgesamt 70 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 32,89 beträgt. Deshalb erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Superactive-Aktie aktuell überkauft ist, mit einem RSI-Wert von 87 für die letzten 7 Tage. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Superactive.

Die Diskussionen über Superactive in den sozialen Medien zeigen, dass es in den letzten Tagen hauptsächlich um neutrale Themen rund um den Wert ging. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Superactive bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.