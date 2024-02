Superactive Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) für Superactive liegt bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 57, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Superactive in den sozialen Medien ist insgesamt neutral, basierend auf den Diskussionen und Meinungen der letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Superactive eine Rendite von -32,35 Prozent erzielt, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" verzeichnete eine mittlere Rendite von 3,96 Prozent, wobei Superactive mit 36,32 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität bezüglich der Diskussionen über Superactive, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.