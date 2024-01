Super, Zscaler!

Die Zscaler-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 157,3 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 231,29 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum 200-Tage-Durchschnittskurs bei +47,04 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der 50-Tage-Durchschnittskurs liegt bei 206,38 USD, was einem Abstand von +12,07 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Bereich.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Zscaler-Aktie eine Rendite von 98,23 Prozent erzielt, was mehr als 89 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Software"-Branche in den letzten 12 Monaten liegt bei 7,59 Prozent, und auch hier übertrifft Zscaler mit 90,64 Prozent deutlich den Durchschnitt. Diese starke Performance führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die Zscaler-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 9 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Für den letzten Monat gab es 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf kurzfristiger Basis führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 190,64 USD, was einem Abwärtspotential von -17,58 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Zscaler daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Zscaler liegt der RSI7 bei 37,7 Punkten und der RSI25 bei 36,7 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Bewertungen führt.

Insgesamt erhält das Zscaler-Wertpapier damit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.