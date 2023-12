Super, Zhongshan Public Utilities!

Die Zhongshan Public Utilities-Aktie zeigt sich aufgrund verschiedener Kennzahlen und Analysen in einem positiven Licht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit einem Wert von 10,04 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt. Dies macht die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig, da ein niedriges KGV darauf hindeutet. Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls ein neutrales Gesamtranking, wobei der RSI7-Wert bei 28,95 liegt und eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25-Wert von 47,19 eine neutrale Einstufung bedingt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Zhongshan Public Utilities verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, was erneut zu einer positiven Bewertung führt. Die Aktie erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,05 Prozent, was einer Outperformance von +13,08 Prozent im Branchenvergleich bedeutet, und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Insgesamt zeigt die Aktie also positive Signale auf verschiedenen Ebenen.

