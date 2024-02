Super, Zheshang Development!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Mit einer Dividendenrendite von 6,8 Prozent übertrifft die Aktie von Zheshang Development den Branchendurchschnitt um 5,14 Prozent. Im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren", die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1 Prozent aufweist, ist die Aktie daher ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Beim Aktienkurs im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" verzeichnet Zheshang Development eine Rendite von -27,43 Prozent, was um mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate bei -20,57 Prozent, wobei Zheshang Development mit 6,85 Prozent deutlich darunter liegt. In Anbetracht dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zheshang Development liegt mit einem Wert von 5,86 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz um die Aktie von Zheshang Development haben Analysen ergeben, dass die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet positiv ist. Die hohe Beitragsanzahl und Diskussionsintensität weisen auf eine starke Aktivität hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Außerdem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Zheshang Development bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".