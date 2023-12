Super, Xiamen Academy Of Building Research!

Der Aktienkurs von Lets hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -20,83 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche eine Underperformance von -12,69 Prozent darstellt. Der Durchschnittsrendite des "Materialien"-Sektors lag bei -8,13 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass Lets 12,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine erhöhte Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität der Aktie beobachtet, was auf ein starkes Stimmungsbild hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Lets-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,68 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 4,88 CNH weicht somit um -14,08 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der Grundlage der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Lets diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt in die positive Richtung und trägt dazu bei, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt erhält Lets auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.