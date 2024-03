Super, Wright Investors Service!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der Wright Investors' Service-RSI liegt bei 0 und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI25 beträgt 10, was zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Wright Investors' Service eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent. Somit wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um Wright Investors' Service in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Es gibt keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Aktieneinschätzung. Zuletzt stand auch die Aktie von Wright Investors' Service im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um Wright Investors' Service, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Gut".