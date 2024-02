Super, Wine's Link!

Die Aktie von Wine's Link wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 12,1 liegt sie insgesamt 68 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Händler", der 37,89 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Wine's Link in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Händler"-Branche hat Wine's Link in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,14 Prozent erzielt, während andere Aktien im Durchschnitt um -10,4 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +34,54 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Wine's Link mit -4,89 Prozent 29,02 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Wine's Link beträgt 25 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,85, was bedeutet, dass Wine's Link weder überkauft noch -verkauft ist. In diesem Fall wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Wine's Link somit mit "Gut" in dieser Kategorie bewertet.