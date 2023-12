Super, Wharf!

Die Diskussionen über Wharf in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wieder. In den letzten zwei Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Die neutralen Themen rund um den Wert wurden hingegen vermehrt angesprochen. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen derzeit als "Neutral" einzustufen ist und die Aktie von Wharf bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.

In Bezug auf die weichen Faktoren zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz bei der Einschätzung einer Aktie. Für die vergangenen Monate hat die Aktie von Wharf eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Wharf insgesamt als "Neutral"-Wert zu bewerten.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 11,46 Punkte, was darauf hinweist, dass Wharf momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt, dass Wharf überverkauft ist und dementsprechend mit "Gut" bewertet wird.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Wharf mittlerweile auf 18,53 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 24,2 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +30,6 Prozent, was zur Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 20,44 HKD, was einer Differenz von +18,4 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Wharf in der Gesamtnote als "Gut" bewertet.