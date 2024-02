Super, Walt Disney!

Die Aktie der Walt Disney wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt positiv bewertet. Von insgesamt 12 Einstufungen waren 10 Gut und 2 Neutral, während es keine negativen Bewertungen gab. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 113,67 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 1,85 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Walt Disney-Aktie kurzfristig einen RSI-Wert von 16,25, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 22,9, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit auch als "Gut" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Walt Disney-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt über den jeweiligen gleitenden Durchschnittskursen liegt, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Walt Disney-Aktie ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Aktie der Walt Disney basierend auf den Analysteneinschätzungen und dem technischen sowie dem Anleger-Sentiment.

