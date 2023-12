Super, Walgreens Boots Alliance!

Die Walgreens Boots Alliance weist derzeit eine Dividendenrendite von 8,66 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,86 % im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Walgreens Boots Alliance einen Wert von 27,07 für den RSI7 und 24,1 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Empfehlung und zeigen ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Aktienkurse liegt die Rendite der Walgreens Boots Alliance mit -48,38 % deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" weist das Unternehmen mit -9,55 % eine deutlich niedrigere Rendite auf, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anlegerstimmung gegenüber der Walgreens Boots Alliance war in den letzten Tagen überwiegend negativ, sowohl in den Social Media-Diskussionen als auch in den aktuellen Nachrichten über das Unternehmen. Die Stimmungsanalyse und die bestätigten Handelssignale führen zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Schlecht".

Insgesamt erhält die Walgreens Boots Alliance somit sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, den Relative Strength-Index, die Branchenvergleiche der Aktienkurse und die Anlegerstimmung Bewertungen, die "Gut" und "Schlecht" gemischt sind.