Super, Volex!

Die Volex befindet sich derzeit mit einem Kurs von 302 GBP -0,89 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" angesehen, da die Distanz zum GD200 bei +4,69 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Volex bei 17,23, was unter dem Branchendurchschnitt (53 Prozent) liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 36,58 auf. Von dieser Perspektive aus betrachtet, wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien ein überwiegend positives Bild. In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer grundsätzlich positiv eingestellt gegenüber Volex, mit vier positiven und drei negativen Tagen. Es gab auch drei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis einer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Volex von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Volex abgegeben, was im Schnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Volex. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 430 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (302 GBP) könnte die Aktie also um 42,38 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Volex-Aktie somit von Analysten eine "Gut"-Empfehlung.