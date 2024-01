Super, Vital Farms Inc!

Vital Farms: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung rund um die Aktie von Vital Farms lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Aktivität im Netz eher schwach ausfällt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse ist zu erkennen, dass die 200-Tage-Linie der Vital Farms derzeit bei 12,84 USD verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 15,35 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +19,55 Prozent aufgebaut, was die Aktie insgesamt als "Gut" einstuft. Ähnlich verhält es sich im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Vital Farms diskutiert wurde. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet werden konnten. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiments.

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung erhielt Vital Farms insgesamt 7 Bewertungen, wovon die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ausfällt. Dies setzt sich aus 4 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die kurzfristige institutionelle Sicht stuft die Aktie ebenfalls als "Gut"-Titel ein, basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 18,2 USD für das Wertpapier, was ein Aufwärtspotential von 18,57 Prozent ergibt.

Insgesamt erhält Vital Farms auf Basis der verschiedenen Bewertungskriterien eine durchweg positive "Gut"-Bewertung.