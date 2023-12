Super, Viking Therapeutics!

In den letzten zwölf Monaten haben 6 Analystenbewertungen die Viking Therapeutics-Aktie erhalten. Alle 6 Bewertungen waren "Gut", während keine "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen abgegeben wurden. Dies ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für die Viking Therapeutics-Aktie. Im vergangenen Monat wurden keine neuen Analystenupdates veröffentlicht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beläuft sich auf 27 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 40,85 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 19,17 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet, weist einen Wert von 36,58 auf, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 20,56, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt resultiert daraus ein Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion zieht daraus den Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" einzustufen ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" und der "Biotechnologie"-Branche hat sich die Viking Therapeutics-Aktie mit einer Rendite von 205,4 Prozent bzw. 185,91 Prozent sehr gut entwickelt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.