Jubelsturm bei Absci-Anlegern!

Die Aktie der Absci wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 2 die Aktie als "Gut", während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Für den vergangenen Monat ergab sich eine ähnliche Einschätzung, mit 1 "Gut"-Bewertung und keiner neutralen oder negativen Bewertung. Das Gesamturteil der jüngsten Analysen lautet daher "Gut", wobei die Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 3,5 USD erwarten, was einer Erwartung von 52,17 Prozent entspricht.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Absci in den letzten Wochen jedoch deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen für Absci nicht außergewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Absci derzeit überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Absci-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

Insgesamt wird die Absci-Aktie laut Analysten als "Gut" bewertet, obwohl sich die Stimmung in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen eingetrübt hat. Der RSI und die technische Analyse deuten ebenfalls darauf hin, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und eine positive Entwicklung erwarten lässt.