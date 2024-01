Super, Ventyx Biosciences!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen von Ventyx Biosciences untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch hauptsächlich positive Themen rund um Ventyx Biosciences in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Meinungen der Analysten, die Ventyx Biosciences in den letzten 12 Monaten bewertet haben, ergeben insgesamt eine positive Bewertung, da es 2 Kaufempfehlungen, 0 neutrale Bewertungen und keine negativen Bewertungen gibt. Das Kursziel der Analysten für Ventyx Biosciences liegt im Durchschnitt bei 62 USD. Da der aktuelle Kurs bei 2,6 USD liegt, bedeutet dies eine potenzielle Kursentwicklung von 2284,62 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Ventyx Biosciences liegt bei 45,71, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,22, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Ventyx Biosciences-Aktie eine schlechte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -89,94 Prozent, was auf eine schlechte charttechnische Situation hindeutet. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von -39,68 Prozent eine schlechte kurzfristige Entwicklung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.