Super, Varonis!

Die technische Analyse der Varonis-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 29,22 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 44,24 USD beträgt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +51,4 Prozent im Vergleich zum GD200 und +23,92 Prozent im Vergleich zum GD50, was insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Varonis ergibt die Analyse des 7-Tage-RSI einen Wert von 21,96 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 12,49, dass die Aktie überverkauft ist. Beide Werte führen zu einer positiven Bewertung und einer Gesamtnote von "Gut" für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil und führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" in diesem Punkt.

Schließlich ergibt die Analyse der Analystenmeinungen eine neutrale Gesamtbewertung, da es 6 Kaufempfehlungen, 7 neutrale Empfehlungen und 1 negative Empfehlung gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 33,83 USD, was eine negative Entwicklung des Aktienkurses um -23,52 Prozent bedeutet und daher zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung eine neutrale Einstufung für die Varonis-Aktie.