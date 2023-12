Super, Valleyational Bancorp A Pref!

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Valley National eine Rendite von -27,07 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor 37,79 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 0,88 Prozent, und Valley National liegt aktuell 27,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Valley National mit einem Wert von 7,45 darauf hin, dass die Aktie deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 16,41, was einer Unterbewertung von 55 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Valley National in den sozialen Medien. Die Anzahl der Diskussionen über die Aktie war im Vergleich zu normalen Zeiten unwesentlich mehr oder weniger, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Valley National zeigt einen Wert von 45,88, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist jedoch mit einem Wert von 26,67 auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher auf diesem Niveau als "Gut" eingestuft.