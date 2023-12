Super, VSE!

Weitere Suchergebnisse zu "Vse":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Vse liegt mit 22,12 unter dem Branchendurchschnitt von 53, was bedeutet, dass die Aktie relativ preisgünstig ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Langfristig gesehen, wird die Vse-Aktie auch von Analysten positiv eingeschätzt, mit insgesamt 3 Gut-Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 65,67 USD, was auf eine neutrale Performance hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vse-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Outperformance von 38,76 Prozent erzielt, während sie im Sektorvergleich eine Unterperformance von 102,51 Prozent verzeichnet, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Vse-Aktie basierend auf fundamentalen, Analysten- und RSI-Kriterien, sowie dem Branchenvergleich.