Super, Uranium Energy!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 3 Bewertungen für die Uranium Energy-Aktie abgegeben. Alle 3 Bewertungen waren positiv, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Für den vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild, mit 1 positiven Bewertung und keiner neutralen oder negativen Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenbewertungen ergab, liegt bei 7,58 USD, was ein Aufwärtspotential von 14,21 Prozent darstellt. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Uranium Energy.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird Uranium Energy als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 396,47, was eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ergibt.

Die Dividendenrendite für Uranium Energy beträgt 0 Prozent, was leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt gemischte Ergebnisse. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität ist unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Tendenz, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Uranium Energy also eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

