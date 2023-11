Super, Universal Insurance!

Die Universal Insurance zahlt im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 4,54 %, was 0,56 Prozentpunkte höher ist als der übliche Durchschnitt von 3,98 %. Dies führt zu einer neutralen Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Universal Insurance liegt bei 6,24, was 82 Prozent unter dem branchenüblichen Durchschnitt von 35 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als günstig eingestuft und erhält daher eine gute Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie der Universal Insurance ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen verbreitet wurden. Auch die Diskussionen der Meinungsmärkte in den letzten Tagen waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Universal Insurance eine durchschnittliche Analystenbewertung von "Gut". Von insgesamt 1 Analystenbewertungen waren 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 20 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 19,76 Prozent. Daher wird die Universal Insurance von den Analysten als "Gut" eingestuft.

Insgesamt erhält die Universal Insurance somit eine gute Gesamtbewertung basierend auf den Dividendenrenditen, fundamentalen Kriterien, Anleger-Sentiment und Analysteneinschätzungen.