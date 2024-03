Super, United Rentals!

Der Aktienkurs von United Rentals hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 42,78 Prozent erzielt. Dies steht im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die im Durchschnitt um 348,1 Prozent gestiegen sind, was einer Underperformance von -305,32 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 208,1 Prozent erzielte, lag United Rentals um 165,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Handelsunternehmen und Distributoren) erscheint United Rentals aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 18,62, was einem Abstand von 45 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 33,67 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) der United Rentals-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei einem Wert von 57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (43,28) zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Rating für United Rentals basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von United Rentals veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Auch weitere Studien und Untersuchungen zeigen, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Analyse der Anleger-Stimmung.