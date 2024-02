Super, UBS!

Weitere Suchergebnisse zu "Carlsberg B":

Der Aktienkurs der Ubs hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 37,16 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Outperformance von +32,97 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors lag die Rendite der Ubs um 31,62 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Ubs in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ubs zeigt mit einem Niveau von 12,99 eine "Gut"-Einstufung. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Ubs langfristig eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einem insgesamt "Gut"-Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse erhält die Ubs eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag um 14,21 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie hingegen eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des aktuellen 50-Tages-Durchschnitts.

Insgesamt ergibt sich für die Ubs-Aktie eine positive Gesamtbewertung sowohl in Bezug auf die Performance im Branchenvergleich, den RSI, das Sentiment und den Buzz, als auch in der technischen Analyse.