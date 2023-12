Super, Twintek Investment!

Der Aktienkurs von Twintek Investment hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Industrie-Sektor eine Rendite von -36,22 Prozent erzielt, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Bauwesen-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -0,97 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Twintek Investment mit 35,26 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhalten hat.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Twintek Investment mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, der bei 6,28 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -6,28 Prozent zur Twintek Investment-Aktie und einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Twintek Investment-Aktie mit einem RSI von 14,29 als überverkauft gilt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Insgesamt wird für diese Kategorie eine Einstufung als "Gut" vergeben.

In fundamentalen Analysen wird die Aktie von Twintek Investment als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,24 insgesamt 81 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Bauwesen-Segment, der bei 49,53 liegt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".