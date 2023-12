Super, Twin Disc!

Die fundamentale Analyse von Twin Disc zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei einem Wert von 24,94 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Maschinenindustrie. Das Branchen-KGV beträgt 31,2, was einen Abstand von 20 Prozent zum KGV von Twin Disc bedeutet. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Twin Disc derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) von Twin Disc liegt bei 8,73, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,43, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Twin Disc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,48 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 16 USD weicht somit um +28,21 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Twin Disc-Aktie daher ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.